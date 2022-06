Creme solari | attenzione a questo componente | cosa bisogna controllare nell’etichetta

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 giugno 2022) Alcunecommerciali contengono delle sostanze che, secondo dei recenti studi, possono essere nocive per l’organismo. Si tratta di prodotto che contengono un certo tipo di elemento. Quindi è importante sempre leggere l’etichetta perche ciò che desideriamo acquistare non lo contenga., occhio all’etichetta L’eccessiva esposizione ai raggi UVA e UVB hanno effetti negativi sulla pelle, i primi accelerano l’invecchiamento, gli altri provocano le scottature. Inoltre sia i raggi UVA che UVB possono causare danni al DNA e cancro della pelle. Leservono per evitare i danni alla pelle e in Europa arrivano fino a protezione 50. Questi hanno un’azione di filtro dei raggie contengono sostanze chimiche ...