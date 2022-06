Can Yaman vince un altro premio, poi fa una confessione spiazzante: ''Desideravo conoscerlo'' (Di martedì 14 giugno 2022) Can Yaman riceve un premio al Filming Italy Sardegna Festival e si mostra molto felice su Instagram. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 giugno 2022) Canriceve unal Filming Italy Sardegna Festival e si mostra molto felice su Instagram.

Pubblicità

mariasan1321 : RT @Stefani29974118: Can Yaman alle prese con una buona cacio e pepe da Ai Spaghettari a Trastevere ?? Credit @/aispaghettari Roma, 12 giu… - Jana198906 : RT @ConcyZinno: Can Yaman alle prese con una buona cacio e pepe???? Ai Spaghettari Trastevere ?? #CanYaman #Roma - ConcyZinno : Can Yaman alle prese con una buona cacio e pepe???? Ai Spaghettari Trastevere ?? #CanYaman #Roma - AnnaMar27545258 : RT @megghie73: Foto 'rubata' non so da chi ??però oggi ci sta tutta perché con Disney Can Yaman abbraccerà davvero il mondo, non solo quello… - despina71172 : RT @Stefani29974118: Can Yaman alle prese con una buona cacio e pepe da Ai Spaghettari a Trastevere ?? Credit @/aispaghettari Roma, 12 giu… -