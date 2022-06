Addio Internet Explorer (Di martedì 14 giugno 2022) ! Lanciato il 24 agosto 1995, dopo 27 anni il browser di Microsoft cessa di funzionare il 15 giugno 2022. Muore sostanzialmente per aver perso la "Seconda Guerra del Browser", dopo aver vinto la Prima. Chi è più avanti nell’età, ricorderà che ai primi personal computer bisognava scrivere cosa fare, attraverso la “riga di comando”. Nel 1994 la Apple ebbe l’idea di sostituirvi un sistema di icone, su cui si poteva cliccare sopra con un mouse. Geniale, solo che Jobs se lo tenne per sé. Grave errore, in base alla quinta delle “Dieci Regole della New Economy” elaborate nel 1998 da Kevin Kelly: “Alimenta la Rete per prima”. Significa, in sostanza, che per competere con successo bisogna collaborare con i concorrenti: cosa che al contrario della Apple aveva fatto la Ibm, con i suoi sistemi compatibili. La trovata che fece la fortuna di Bill Gates fu quella di copiare le icone del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 giugno 2022) ! Lanciato il 24 agosto 1995, dopo 27 anni il browser di Microsoft cessa di funzionare il 15 giugno 2022. Muore sostanzialmente per aver perso la "Seconda Guerra del Browser", dopo aver vinto la Prima. Chi è più avanti nell’età, ricorderà che ai primi personal computer bisognava scrivere cosa fare, attraverso la “riga di comando”. Nel 1994 la Apple ebbe l’idea di sostituirvi un sistema di icone, su cui si poteva cliccare sopra con un mouse. Geniale, solo che Jobs se lo tenne per sé. Grave errore, in base alla quinta delle “Dieci Regole della New Economy” elaborate nel 1998 da Kevin Kelly: “Alimenta la Rete per prima”. Significa, in sostanza, che per competere con successo bisogna collaborare con i concorrenti: cosa che al contrario della Apple aveva fatto la Ibm, con i suoi sistemi compatibili. La trovata che fece la fortuna di Bill Gates fu quella di copiare le icone del ...

