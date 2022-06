UFFICIALE | Konami videogame partner del Monza

Pubblicità

sportal_it : Il Monza strizza l'occhio agli esports: ufficiale la partnership con Konami - sportal_it : Il Monza strizza l'occhio agli esports: ufficiale la partnership con Konami - efootballitalia : eFootball 2022: Konami annuncia la partnership con il Monza. Dichiarazione Ufficiale di Galliani - ItaliaPes : eFootball 2022: Konami annuncia la partnership con il Monza. Dichiarazione Ufficiale di Galliani - italiatopgames : eFootball 2022: Konami annuncia la partnership con il Monza. Dichiarazione Ufficiale di Galliani -

...Potete trovare maggiori informazioni sul sitoqui . La partnership includerà numerose attività di marketing, calciatori leggendari e diritti eSport. Per dare il via alla partnership,...Naturalmente invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di un eventuale comunicatoda parte di: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora ..."Questa partnership espande il brand AC Monza in tutto il mondo" ha dichiarato l'amministratore delegato Adriano Galliani.Il rilancio dell'IP Silent Hill sarebbe davvero imminente: spunta una conferma molto importante direttamente dal regista del film.