Ucraina, Zelensky: “Severodonetsk coperta di sangue” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Nella città di Severodonetsk le forze russe e quelle ucraine stanno combattendo ”letteralmente per ogni metro”, in una regione, quella del Luhansk, che è ”coperta di sangue”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, sostenendo che “nonostante tutto, continuiamo a tenere le posizioni”. E che “ogni metro di terra Ucraina è coperto di sangue, ma non solo il nostro, anche quello dell’occupante”, ha aggiunto Zelensky. Nel suo ultimo discorso Zelensky ha affermato che gli ultimi combattimenti a Severodonetsk sono stati “molto feroci”, aggiungendo che la Russia stava dispiegando truppe poco addestrate e usando i suoi giovani come ”carne da macello” “I russi, con il supporto dell’artiglieria, hanno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Nella città dile forze russe e quelle ucraine stanno combattendo ”letteralmente per ogni metro”, in una regione, quella del Luhansk, che è ”di”. Così il presidente dell’Volodymyr, sostenendo che “nonostante tutto, continuiamo a tenere le posizioni”. E che “ogni metro di terraè coperto di, ma non solo il nostro, anche quello dell’occupante”, ha aggiunto. Nel suo ultimo discorsoha affermato che gli ultimi combattimenti asono stati “molto feroci”, aggiungendo che la Russia stava dispiegando truppe poco addestrate e usando i suoi giovani come ”carne da macello” “I russi, con il supporto dell’artiglieria, hanno ...

