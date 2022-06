Ucraina: Kiev, 'russi riprendono il centro di Severodonetsk' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "I russi, con il supporto dell'artiglieria, hanno preso d'assalto Severodonetsk e hanno spinto le nostre unità fuori dal centro della città". Lo ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che "il nemico ha anche sparato con l'artiglieria contro le nostre posizioni nei distretti di Lysychansk, Severodonetsk e Toshkivka, e ha attaccato nelle direzioni di Volyn, Polissya e Seversky senza risultati significativi. Gli occupanti russi hanno sparato artiglieria e mortai contro le nostre posizioni nell'area di Hrynivka, nella regione di Chernihiv". "Nella direzione di Kharkiv - prosegue il bollettino - i russi stanno cercando di impedire alle nostre truppe di attraversare il confine. Il nemico ha guidato l'assalto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "I, con il supporto dell'artiglieria, hanno preso d'assaltoe hanno spinto le nostre unità fuori daldella città". Lo ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che "il nemico ha anche sparato con l'artiglieria contro le nostre posizioni nei distretti di Lysychansk,e Toshkivka, e ha attaccato nelle direzioni di Volyn, Polissya e Seversky senza risultati significativi. Gli occupantihanno sparato artiglieria e mortai contro le nostre posizioni nell'area di Hrynivka, nella regione di Chernihiv". "Nella direzione di Kharkiv - prosegue il bollettino - istanno cercando di impedire alle nostre truppe di attraversare il confine. Il nemico ha guidato l'assalto in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev ha creato due corridoi terrestri attraverso la Polonia e la Romania per esportare grano ed evitare u… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un raid russo avrebbe colpito anche l'Azot provocando un incendio. Nell'impianto chimico di Severodonetsk… - Avvenire_Nei : Come portare la pace in Ucraina? Come offrire sostegno umanitario alle popolazioni? L’occasione per confrontarsi è… - llevaj : RT @bordoni_russia: Sikorskj, europarlamentare, dice che bisognerebbe passare un po' di atomiche all' Ucraina per difendersi. Il marito del… - Reemul64 : RT @LavTrentino: EVENTI da NON PERDERE ?? 13/06/'22 'Storie di guerra e di amore' Serata di dialogo con Andrea Cisternino, animalista e atti… -