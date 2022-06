Tutte le emozioni di Mara Venier al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo: “Mi si è strozzata la voce” (Di lunedì 13 giugno 2022) Racconta a poche ore di distanza da un giorno davvero speciale, Tutte le emozioni che ha provato Mara Venier, lo fa raccontando alla giornalista del Corriere della sera Maria Volpe di queste nozze. E’ ancora emozionata Mara Venier dopo l’unione civile tra Alberto Matano e Riccardo e non può che esserlo, visto che ha anche avuto un ruolo più che speciale, essendo stata l’officiante di questa celebrazione. Nell’intervista al Corriere racconta anche di un momento in particolare, uno dei più emozionati: “Quando ho detto la fatidica frase: “Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..” mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare avanti. L’idea di essere lì a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022) Racconta a poche ore di distanza da un giorno davvero speciale,leche ha provato, lo fa raccontando alla giornalista del Corriere della sera Maria Volpe di queste nozze. E’ ancora emozionatadopo l’unione civile trae non può che esserlo, visto che ha anche avuto un ruolo più che speciale, essendo stata l’officiante di questa celebrazione. Nell’intervista al Corriere racconta anche di un momento in particolare, uno dei più emozionati: “Quando ho detto la fatidica frase: “Vuoi tuprendere come tuo …..” mi si èla, non riuscivo più ad andare avanti. L’idea di essere lì a ...

