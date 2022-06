Taranto: uno su due non ha votato Matino e San Cassiano: sindaci già eletti (Di lunedì 13 giugno 2022) Affluenza del 52,02 per cento. Alle elezioni comunali di Taranto uno su due non ha votato e l’affluenza è decisamente più bassa rispetto al 58,52 per cento delle elezioni comunali 2017. Alle 14 lo scrutinio per conoscere chi è stato eletto sindaco o se ci sia bisogno del ballottaggio il 26 giugno. L'articolo Taranto: uno su due non ha votato <small class="subtitle">Matino e San Cassiano: sindaci già eletti</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 13 giugno 2022) Affluenza del 52,02 per cento. Alle elezioni comunali diuno su due non hae l’affluenza è decisamente più bassa rispetto al 58,52 per cento delle elezioni comunali 2017. Alle 14 lo scrutinio per conoscere chi è stato eletto sindaco o se ci sia bisogno del ballottaggio il 26 giugno. L'articolo: uno su due non ha e Sangià proviene da Noi Notizie..

