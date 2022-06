Spiragli di pace, Mosca: “Dialogo riservato col Vaticano” (Di lunedì 13 giugno 2022) Che il Papa fosse a favore del Dialogo non è certo una sorpresa. In fondo è dall’inizio della guerra in Ucraina che Francesco chiede di far cessare il fragore delle armi. Il Pontefice ha parlato con Zelensky, ha inviato messaggi a Putin, ha chiesto al patriarca Kirill di lavorare per la pace. E non è passato inosservato nemmeno quel “sono pazzi” riferito alla corsa agli armamenti da parte dell’Occidente. Dunque era naturale attendersi che il Vaticano si muovesse per cercare di far sedere al tavolo delle trattative Mosca e Kiev. Ed è quello che sta succedendo. Oggi Alexei Paramonov, direttore del primo Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo ha affermato che Mosca apprezza il Dialogo “aperto e riservato” che il Cremlino sta tenendo con la Russia. “La ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 giugno 2022) Che il Papa fosse a favore delnon è certo una sorpresa. In fondo è dall’inizio della guerra in Ucraina che Francesco chiede di far cessare il fragore delle armi. Il Pontefice ha parlato con Zelensky, ha inviato messaggi a Putin, ha chiesto al patriarca Kirill di lavorare per la. E non è passato inosservato nemmeno quel “sono pazzi” riferito alla corsa agli armamenti da parte dell’Occidente. Dunque era naturale attendersi che ilsi muovesse per cercare di far sedere al tavolo delle trattativee Kiev. Ed è quello che sta succedendo. Oggi Alexei Paramonov, direttore del primo Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo ha affermato cheapprezza il“aperto e” che il Cremlino sta tenendo con la Russia. “La ...

