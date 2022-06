Serie Netflix, tutte le novità del secondo semestre del 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) Quali sono le migliori Serie Netflix del 2022? Anche se siamo ad anno inoltrato, è troppo presto per indicare dei titoli. La Geeked Week, infatti, nei suoi cinque giorni di evento internazionale virtuale, ha diffuso tante gustose anticipazioni di quello che possiamo aspettarci nei prossimi mesi. Tra novità assolute e nuove attese stagioni che approderanno sulla piattaforma entro la fine dell'anno. Serie Netflix, i nuovi titoli in arrivo nel secondo semestre 2022 THE SANDMAN Ha una data di uscita molto vicina (5 agosto) The Sandman, nuova e attesissima Serie Netflix adattamento televisivo dell’omonima graphic novel di Neil Gaiman. Tom Sturridge è proprio lui, The Sandman aka Morfeo (o Dream), il Maestro ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Quali sono le miglioridel? Anche se siamo ad anno inoltrato, è troppo presto per indicare dei titoli. La Geeked Week, infatti, nei suoi cinque giorni di evento internazionale virtuale, ha diffuso tante gustose anticipazioni di quello che possiamo aspettarci nei prossimi mesi. Traassolute e nuove attese stagioni che approderanno sulla piattaforma entro la fine dell'anno., i nuovi titoli in arrivo nelTHE SANDMAN Ha una data di uscita molto vicina (5 agosto) The Sandman, nuova e attesissimaadattamento televisivo dell’omonima graphic novel di Neil Gaiman. Tom Sturridge è proprio lui, The Sandman aka Morfeo (o Dream), il Maestro ...

