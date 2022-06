Sei ottimista? Vivi 4 anni in più degli altri

Leggi su leggilo

(Di lunedì 13 giugno 2022) L’ottimismo e il buon umore possono trasformarsi in un elisir di lunga vita. Approfondiamo insieme l’argomento. Molto spesso abbiamo sentito la seguente affermazione: “Il corpo umano è una macchina perfetta” – ebbene, questa macchina non comprende esclusivamente la fisicità in sé, bensì anche qualcosa di molto più complesso, la mente. Un dispositivo, per funzionare correttamente, L'articolo proviene da Leggilo.org.