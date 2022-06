Sciopero Roma Venerdì 17 Giugno 2022, a rischio metro e bus: ecco tutte le informazioni (Di lunedì 13 giugno 2022) Per i pendolari sarà un ‘Venerdì 17’ in tutti i sensi. Chi è scaramantico potrà dare la colpa alla data, altri non saranno sorpresi. Purtroppo sono in molti abituati agli scioperi Atac e a doversi adattare a questi. ecco tutte le informazioni necessarie per lo Sciopero del 17 Giugno 2022. Leggi anche: Roma: ”beccato” senza biglietto in stazione, ma lui si vendica spaccandogli una bottiglia in testa Sciopero trasporti 17 Giugno 2022 Lo Sciopero durerà quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30. A rischio la rete Atac (rete di superficie, rete metropolitana e ferrovia regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) Per i pendolari sarà un ‘17’ in tutti i sensi. Chi è scaramantico potrà dare la colpa alla data, altri non saranno sorpresi. Purtroppo sono in molti abituati agli scioperi Atac e a doversi adattare a questi.lenecessarie per lodel 17. Leggi anche:: ”beccato” senza biglietto in stazione, ma lui si vendica spaccandogli una bottiglia in testatrasporti 17Lodurerà quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30. Ala rete Atac (rete di superficie, retepolitana e ferrovia regionali-Lido, Termini-Centocelle e ...

