Salvini subisce flop referendum e sorpasso Fdi. "Ma Lega è più forte" (Di lunedì 13 giugno 2022) Si aggrappa alla vittoria di Lissone strappata alla sinistra, magnifica l'importanza della coalizione rispetto al singolo partito ("Uniti si vince"), sottolinea i risultati delle liste dei candidati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Si aggrappa alla vittoria di Lissone strappata alla sinistra, magnifica l'importanza della coalizione rispetto al singolo partito ("Uniti si vince"), sottolinea i risultati delle liste dei candidati ...

