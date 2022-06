Referendum | Conte | erano vendetta politica e cittadini hanno capito

(Di lunedì 13 giugno 2022) "Isono stati chiamati alle urne per votare cinquepresentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In realtà, più che un serio tentativo di riformare la giustizia e ...

Il Fatto Quotidiano

... Giuseppe."I cittadini l'hanno capito, con il risultato che questo passaggio referendario è il meno partecipato di sempre. Allora non si dica che siamo davanti alla crisi deie della ......del Partito Democratico Enrico Letta e con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. ... sorpresa Tommasi a Veronae comunali, i 5 quesiti sotto il 21%: anche l'affluenza delle ... Referendum giustizia, Conte scherza con i giornalisti all’arrivo ai seggi: “Vi state annoiando… Il commento del leader del Movimento 5 Stelle sul dato dell’affluenza al voto per il Referendum sulla Giustizia “I cittadini sono stati chiamati alle urne per votare cinque referendum presentati come ...La Lega come proponente si è dimostrata poco credibile, i quesiti non hanno appassionato i cittadini e forse lo strumento referendario non è il ...