Raffaella Carrà | dopo Madrid una piazza anche a Roma | il sì del sindaco

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un anno fa, subitola scomparsa diun assessore die il partito Mas Pais hanno dichiarato l’intenzione di dedicare unanella capitale spagnola alla grande icona: “Lei merita questo e molto altro. Questa donna è un esempio di libertà per tutti. Il suo pensiero e le sue canzoni hanno ispirato diverse generazioni. Inoltre è stata una delle prime a parlare di libertà nei suoi testi e in televisione.per questo era un punto di riferimento per la comunità LGBTQ. La Spagna intera intende omaggiarla al più presto, lei si merita questo riconoscimento.perché lei diceva sempre di amaree di sentirsi libera qui.amae non la dimenticherà, questo è un piccolo ...