Noi di Centro, Mastella soddisfatto: "Abbiamo vinto in 7 Comuni su 11" (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Abbiamo vinto in sette Comuni su undici al voto nel Sannio. È un risultato straordinario per Noi Di Centro". Così in una nota la segreteria provinciale del partito di Mastella che esalta, tra i Comuni, le vittorie "di San Bartolomeo e Limatola, cittadine dei nostri segretario e presidente provinciale. A Limatola Domenico Parisi ha praticamente surclassato la lista avversaria, sostenuta da Forza Italia e Cinquestelle, a San Bartolomeo Carmine Agostinelli ha stravinto. Comunque i nostri dirigenti hanno vinto praticamente dappertutto e facciamo loro gli auguri di buon governo", prosegue la nota di Noi Di Centro che conclude: "in termini di abitanti Abbiamo ..."

