Motocross | Tim Gajser | “Avere un vantaggio ad oltre 100 punti è più di quanto avrei potuto sperare”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Timsi conferma il padrone della MXGP al termine del Gran Premio di Germania, competizione che ci ha tenuto compagnia questo fine settimana. L’11mo atto del Mondiale sorride allo sloveno, perfetto in tutte le condizioni da inizio anno ad oggi. Il centauro di Honda allunga nella graduatoria generale dopo la sfida di Teutschenthal. Sono100 idi scarto sull’elvetico Jeremy Seeweer (Yamaha) e lo spagnolo Jorge Prado (KTM), decisamente inferiore al leader del Mondiale. Il 25enne nativo di Ptuj ha rilasciato alla stampa ai microfoni della propria formazione. “È stato bello tornare a vincere e fare un altro holeshot. Ho apprezzato molto la pista questo fine settimana e penso che questo si sia dimostrato nella mia guida. Penso che sono stato il più veloce in ogni sessione e ho anche fatto i giri più veloci in entrambe le ...

Pubblicità

dianatamantini : MXGP GERMANIA - Mattia Guadagnini 12° al rientro, a Tim Gajser il GP, Maxime Renaux infortunato. Il resoconto dell'… - corsedimoto : MXGP GERMANIA - Mattia Guadagnini 12° al rientro, a Tim Gajser il GP, Maxime Renaux infortunato. Il resoconto dell'… - Tuttipazziperi1 : Il pilota della #Honda domina dall'inizio alla fine, conquistando l'holeshot e vincendo con ampio margine sugli ins… - corsedimoto : MXGP GERMANIA - Il Mondiale Motocross fa tappa in Germania con Tim Gajser pronto a consolidare la leadership. Torna… - MotorcycleSp : Tim Gajser ha ottenuto una vittoria dominante nella gara di qualificazione MXGP tedesca questo pomer... #MXGP… -

OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi. Buon proseguimento con OA Sport! LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 1.Gajser (Slo) Yamaha 485 pti 2. Jeremy Seewer (Svi) Yamaha 384 pti 3. Jorge Prado (Esp) Gasgas 366 pti 4. Maxime Renaux (Fra) Yamaha 365 pti 5. ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)GAJSER VUOLE ALLUNGARE IN GERMANIA! Oggi, domenica 12 giugno, torna ancora una volta la diretta, che per completare una tripletta di ... Motocross, Tim Gajser: "Avere un vantaggio ad oltre 100 punti è più di quanto avrei potuto sperare" Tim Gajser torna a vincere dopo qualche round di digiuno. Il pilota HRC, già vincitore della Qualifying Race, si prende il GP a Teutschenthal con una vittoria nella prima manche ed il secondo posto ...Federico Benedusi | Dopo averlo mancato per tre Gran Premi consecutivi, Tim Gajser è finalmente riuscito a centrare l'obiettivo delle 40 vittorie nel mondiale ...