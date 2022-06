Michele Bravi nuovo professore di Amici? Ecco chi potrebbe sostituire

(Di lunedì 13 giugno 2022)essere ildi, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in pista nel corso della prossima stagione sempre su Canale 5.di? E mentre si vocifera di clamorosi potenziali addii, primi tra tutti Anna Pettinelli e Veronica Peparini, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Negli anniè stato più volte ad Amici , sia nelle vesti di ospite a cantare i suoi pezzi, che di giudice per gli inediti, che 'mentore' per parlare con gli alunni della scuola. Amici è anche stata ...Amici di Maria De Filippi ha da poche settimane chiuso i battenti, ma la produzione del programma è già al lavoro per confezionare la 22esima stagione. Alcune fonti molto vicine a, come spiegato dal quotidiano romano Il Messaggero, hanno assicurato che il cantante farà parte del team del talent show. Tutto troppo prematuro No, visto che nelle prossime ore ...Si giocano le gare 2 delle finali playoff di Serie B Old Wild West 2022 nei quattro tabelloni, nella serata di martedì 14 giugno. JuVi Cremona, Cividale, Rimini e Agrigento sono avanti ...Stando ad un’indiscrezione circolata nelle ultime ore, Michele Bravi potrebbe essere uno dei professori della prossima edizione di Amici Maria De Filippi. A fare il suo nome è stato Il Messaggero che ...