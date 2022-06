Mancini cambia l'Italia: squadra 'verticale' per Immobile (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo la bruttissima sconfitta con l'Argentina, Mancini ha cambiato non solo gli uomini, ma anche il gioco. Avevamo vinto l'Europeo col doppio regista, con i palleggiatori Jorginho e Verratti e con ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo la bruttissima sconfitta con l'Argentina,hato non solo gli uomini, ma anche il gioco. Avevamo vinto l'Europeo col doppio regista, con i palleggiatori Jorginho e Verratti e con ...

Pubblicità

CorSport : #Mancini cambia l'#Italia: squadra 'verticale' per #Immobile ? - sportli26181512 : Mancini cambia l'Italia: squadra 'verticale' per Immobile - TonyCittadinoTV : RT @GoalItalia: Italia-Germania, debutta Gnonto: zero presenze in A Italia-Ungheria, debutta Zerbin: zero presenze in A #InghilterraItalia… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Italia-Germania, debutta Gnonto: zero presenze in A Italia-Ungheria, debutta Zerbin: zero presenze in A #InghilterraItalia… - gibzayn : Mancini cambia qualcuno dai -