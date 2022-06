Lega, vertice a Milano con Salvini (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Al via a Milano il Consiglio federale della Lega a poche ore dalle elezioni amministrative 2022 che potrebbero consegnare al primo turno Palermo e Genova al centrodestra. Presenti i vertici del Carroccio a partire dal segretario Matteo Salvini. In via Bellerio a Milano dopo un’analisi dei referendum sulla giustizia (con l’impegno di continuare la battaglia per le riforme) e in attesa dello spoglio delle amministrative si farà il punto sulla situazione economica dell’Italia. Sul tavolo del vertice della Lega anche il tema dell’organizzazione del partito. Durante il suo intervento, Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e responsabile dell’organizzazione del partito, avrebbe parlato del tema dei congressi: “Siamo al 39% di quelli cittadini che si sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Al via ail Consiglio federale dellaa poche ore dalle elezioni amministrative 2022 che potrebbero consegnare al primo turno Palermo e Genova al centrodestra. Presenti i vertici del Carroccio a partire dal segretario Matteo. In via Bellerio adopo un’analisi dei referendum sulla giustizia (con l’impegno di continuare la battaglia per le riforme) e in attesa dello spoglio delle amministrative si farà il punto sulla situazione economica dell’Italia. Sul tavolo deldellaanche il tema dell’organizzazione del partito. Durante il suo intervento, Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e responsabile dell’organizzazione del partito, avrebbe parlato del tema dei congressi: “Siamo al 39% di quelli cittadini che si sono ...

