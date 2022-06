Il concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo il gioco dei rulli: “Per me è finito tutto, Bonolis non mi ha cercato” (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ la prima volta che racconta pubblicamente quello che gli è successo dopo la partecipazione a Ciao Darwin. Doveva sicuramente essere una esperienza da ricordare, qualcosa di cui parlare con gli amici, da rivedere in tv. E invece per Gabriele Marchetti, la partecipazione a Ciao Darwin è diventata un vero e proprio incubo. dopo il gioco dei rulli, nella prova del Genodrome, l’uomo è rimasto paralizzato. In una intervista al Corriere della sera spiega che cosa sta provando e come è diventata oggi la sua vita. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto” dice l’uomo. Paolo Bonolis non mi ha mai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ la prima volta che racconta pubblicamente quello che gli è successola partecipazione a. Doveva sicuramente essere una esperienza da ricordare, qualcosa di cui parlare con gli amici, da rivedere in tv. E invece per Gabriele Marchetti, la partecipazione aè diventata un vero e proprio incubo.ildei, nella prova del Genodrome, l’uomo è. In una intervista al Corriere della sera spiega che cosa sta provando e come è diventata oggi la sua vita. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è” dice l’uomo. Paolonon mi ha mai ...

