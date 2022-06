Idee e proposte per ridare smalto al referendum (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Il referendum sulla giustizia segna un record in negativo: è il flop storico per il mancato raggiungimento del quorum, con l'affluenza che si ferma al 20,9%. Dal 1946 a oggi sono stati 67 i referendum abrogativi per cui gli elettori sono stati chiamati ad esprimersi. Ma è da tempo che la consultazione popolare, lo strumento di democrazia diretta per eccellenza, mostra delle crepe. È il segno che si tratta di uno strumento ormai obsoleto che necessita di un profondo restyling? Sembrano pensarla così le forze politiche che, negli ultimi anni, hanno presentato diverse proposte di legge costituzionali per modificare l'articolo 75 della Carta, spaziando da una sorta di 'controllo' preventivo da parte della Consulta fino all'abrogazione del quorum per la validità della consultazione popolare. Le proposte a firma Pd Tra le proposte ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Il referendum sulla giustizia segna un record in negativo: è il flop storico per il mancato raggiungimento del quorum, con l'affluenza che si ferma al 20,9%. Dal 1946 a oggi sono stati 67 i referendum abrogativi per cui gli elettori sono stati chiamati ad esprimersi. Ma è da tempo che la consultazione popolare, lo strumento di democrazia diretta per eccellenza, mostra delle crepe. È il segno che si tratta di uno strumento ormai obsoleto che necessita di un profondo restyling? Sembrano pensarla così le forze politiche che, negli ultimi anni, hanno presentato diversedi legge costituzionali per modificare l'articolo 75 della Carta, spaziando da una sorta di 'controllo' preventivo da parte della Consulta fino all'abrogazione del quorum per la validità della consultazione popolare. Lea firma Pd Tra le...

Pubblicità

matteosalvinimi : Vi aspetto con gli Amici della Lega per parlare di idee e proposte concrete per il vostro comune e anche dei… - Agenzia_Italia : Quello dei 5 quesiti sulla Giustizia è stato il il flop storico per il mancato raggiungimento del quorum, con l'aff… - boccalon1 : @PoliticaPerJedi Come possiamo convincere @EnricoLetta il nostro segretario che le star non ci servono, servono ide… - aless_volpe : RT @Reale_Scenari: #12giugno Dicono che italiani siano sfiduciati. Ma non privi di idee. Su @DomaniGiornale leggi che 78% pensa che viviamo… - VezoSilva : @chedisagio @matteorenzi Quando l'ha proposto Renzi, la lega era stata sulle barricate perché Renzi voleva tutto il… -