Flavio Briatore al centro delle critiche | Crazy Pizza è alle stelle Lui fa spallucce e intanto è sold out

Pubblicità

IgakeF : Povero noi! Flavio Briatore: 'Crazy Pizza troppo caro? Aria fritta, siamo prenotati tutto giugno' - dissapore : Flavio Briatore: “Crazy Pizza troppo caro? Aria fritta, siamo prenotati tutto giugno” - QuelloKeSbrocca : non lo sa quasi nessuno, ma sapete qual è la suoneria del cellulare di flavio briatore? questa! nooooooo! anche tu… - zazoomblog : Flavio Briatore: «Le polemiche sui prezzi di Crazy Pizza? Aria fritta abbiamo i migliori prodotti» - #Flavio… - SecolodItalia1 : Flavio Briatore: «Le polemiche sui prezzi di Crazy Pizza? Aria fritta, abbiamo i migliori prodotti»… -

ha parlato della Ferrari in un intervento a 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento . Questo il suo commento sul doppio ritiro nel GP di Baku: 'Bisogna vedere da dove si arriva. ...Oltre alla carriera sugli schermi, ha catalizzato spesso i riflettori anche per la sua vita sentimentale: legata al noto imprenditorecon cui ha avuto il figlio Nathan per poi dirgli ...“Con Dybala l’Inter fa un affare, meglio lui che Di Maria alla Juventus. Da tifoso bianconero mi è dispiaciuto veder partire Dybala, i nerazzurri si rinforzano molto e per me sono ancora favoriti per ...Flavio Briatore parla del doppio ritiro che ha coinvolto la Ferrari nel GP di Azerbaijan 2022 e prova a fornire la sua personale analisi.