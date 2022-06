Elezioni: Codroipo ballottaggio tra Nardini e Mauro (Di lunedì 13 giugno 2022) Guido Nardini, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, e Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega e Codroipo al centro, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Codroipo. Nardini ha ottenuto 3.488 voti, pari al 49,32 per cento dei voti validi; Mauro ha ottenuto 2.992 voti, pari al 42,31 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti Graziano Ganzit (Ganzit per Codroipo), con l’8,37 per cento dei voti (592). Leggi su udine20 (Di lunedì 13 giugno 2022) Guido, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, e Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega eal centro, accedono alper l’elezione a sindaco diha ottenuto 3.488 voti, pari al 49,32 per cento dei voti validi; Mauro ha ottenuto 2.992 voti, pari al 42,31 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti Graziano Ganzit (Ganzit per), con l’8,37 per cento dei voti (592).

