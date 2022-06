Elezioni, chi rischia di più è Letta: il suo “campo largo” somiglia a un tressette col morto (il M5S) (Di lunedì 13 giugno 2022) Test amministrativo? Solo fino a un certo punto, almeno per Enrico Letta che in questa tornata “comunale” sperimenta la fertilità elettorale del suo “campo largo“. Il segretario dem ha piazzato l’asticella quasi rasoterra («basta un capoluogo in più rispetto agli attuali sei governati dal centrosinistra») nella speranza di vincere facile. Ma anche così l’obiettivo resta un’impresa. Prova ne sia che dalle due città più importanti – Palermo e Genova – giungono exit poll tutt’altro che confortanti: la prima sarebbe espugnata dal centrodestra, la seconda resterebbe al centrodestra. In entrambe, il Pd è in formazione giallorossa con il M5S. Letta spera in Verona, ma a Palermo sembra già perduta Ma Letta non è Mourinho che ha esordito da allenatore della Roma conquistando la Conference League. Sul versante ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Test amministrativo? Solo fino a un certo punto, almeno per Enricoche in questa tornata “comunale” sperimenta la fertilità elettorale del suo ““. Il segretario dem ha piazzato l’asticella quasi rasoterra («basta un capoluogo in più rispetto agli attuali sei governati dal centrosinistra») nella speranza di vincere facile. Ma anche così l’obiettivo resta un’impresa. Prova ne sia che dalle due città più importanti – Palermo e Genova – giungono exit poll tutt’altro che confortanti: la prima sarebbe espugnata dal centrodestra, la seconda resterebbe al centrodestra. In entrambe, il Pd è in formazione giallorossa con il M5S.spera in Verona, ma a Palermo sembra già perduta Manon è Mourinho che ha esordito da allenatore della Roma conquistando la Conference League. Sul versante ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Chissà perché chi è abituato a stare al #Governo senza mai vincere le elezioni è interessato a non farti votare ad… - lorepregliasco : ('Non ci fanno votare!', ma poi quando ci sono le elezioni per decidere chi governa la tua città non vanno a votare… - reportrai3 : 16 gennaio 2018, è il giorno delle parlamentarie, le votazioni per scegliere i candidati del M5S per le elezioni po… - infoitinterno : Elezioni e disagi, dalle 14 via allo scrutinio: chi sarà il prossimo sindaco di Messina? - genovatoday : Elezioni Pieve Ligure 2022: risultati, sindaco e liste, chi ha vinto -