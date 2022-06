Pubblicità

Agenzia_Ansa : A Verona Damiano Tommasi, l'ex calciatore candidato sindaco del centrosinistra, è in testa secondo i primi exit pol… - fattoquotidiano : Damiano Tommasi dallo scudetto con la Roma al ballottaggio di Verona: storia di un mediano abituato alle sfide comp… - fanpage : #elezioniamministrative2022 la vera sorpresa è Damiano Tommasi, l'ex calciatore della Roma e della Nazionale, attua… - FatimaCurzio : RT @ilpost: Damiano Tommasi è stato il più votato a Verona - MNRuggiero : RT @ottogattotto: Nessun politico si intesti l'exploit di Damiano #Tommasi, può farlo solo la A.S. Roma ???? -

Dall'istituto Swg, Alessandra Dragotto spiega i primi numeri della città ......8% 14.58 In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle elezioni comunali a Verona, è avanti l'ex calciatore, sostenuto ..."Verona è una città stanca che ha bisogno di facce nuove e soprattutto di una politica che possa far riavvicinare i cittadini all'amministrazione. Nei prossimi 15 giorni dobbiamo convincere i veronesi ...VERONA - Ballottaggio quasi certo nel capoluogo scaligero con la sorpresa del centrosinistra che è largamente in testa: in base alle proiezioni del consorzio ...