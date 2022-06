Costiera Amalfitana | ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno posto in essere numerosi controlli alla circolazione stradale, vista la massiccia presenza di turisti sul territorio. A seguito del posti di controlli effettuati nei punti nevralgici della Divina, specialmente in orario serale e notturno, sono stateduedi, in circostanze differenti, a due giovani che, dopo essere stati sottoposti ad accertamenti con Etilometro, sono stati “sorpresi” con un livello di alcol nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8 G/l. Per loro è scattato il ritiro della patente e la sanzione amministrativa prevista dall’art. 186 del codice della strada. Nel weekend sono state identificate oltre 120 persone, controllate oltre 70 vetture e motocicli ed elevate nr. 8 contravvenzioni ...

Nel corso dell'ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno posto in essere numerosi controlli alla circolazione stradale, vista la massiccia presenza di turisti sul territorio ...Una gara sportiva che ha vissuto attimi di forte preoccupazione, con tanti atleti che hanno accusato improvvisamente dei malori e hanno avuto bisogno di ...