Così Macron non vince e non perde le elezioni francesi (Di lunedì 13 giugno 2022) Nulla di clamoroso sotto il cielo di Francia. Emmanuel Macron e Jean-Luc Mélenchon registrano un testa-a-testa: 26% circa e nessuno è contento. Un po’ di più, forse il presidente, che vede scongiurato il sorpasso e si appresta al ballottaggio di domenica prossima a prendersi gli sparsi voti moderati mettendo fine alle illusioni del suo antagonista che gli ha dato una mano decisiva per riconquistare l’Eliseo. Con ogni probabilità, quindi, il governo di centro-sinistra, vagheggiato dalla coalizione popolare, ecologista e socialista capeggiata dal leader di France Insoumise, resterà nell’armadio dei sogni della gauche che mai avrebbe immaginato agli inizi di questa avventura elettorale (presidenziali comprese) di accostarsi tanto vicina al potere. Mélenchon, dunque, non sarà primo ministro. Elisabeth Borne, che ha vinto nel Calvados, continuerà ad affiancare ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) Nulla di clamoroso sotto il cielo di Francia. Emmanuele Jean-Luc Mélenchon registrano un testa-a-testa: 26% circa e nessuno è contento. Un po’ di più, forse il presidente, che vede scongiurato il sorpasso e si appresta al ballottaggio di domenica prossima a prendersi gli sparsi voti moderati mettendo fine alle illusioni del suo antagonista che gli ha dato una mano decisiva per riconquistare l’Eliseo. Con ogni probabilità, quindi, il governo di centro-sinistra, vagheggiato dalla coalizione popolare, ecologista e socialista capeggiata dal leader di France Insoumise, resterà nell’armadio dei sogni della gauche che mai avrebbe immaginato agli inizi di questa avventura elettorale (presidenziali comprese) di accostarsi tanto vicina al potere. Mélenchon, dunque, non sarà primo ministro. Elisabeth Borne, che ha vinto nel Calvados, continuerà ad affiancare ...

