Classifica WTA: Giorgi (n.26), ancora "best" per Bronzetti (n.71) (Di lunedì 13 giugno 2022) Poche novità di rilievo in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane: Camila si conferma la prima italiana ribadendo il "best ranking" (n.26): subito dietro c'è Trevisan che perde una posizione rispetto a sette giorni fa (n.28) ma resta in zona primato personale. Fa un altro passo avanti Bronzetti (n.71) che sigla un nuovo "best" mentre scivola indietro di altre dieci posizioni Paolini (n.72). Stabile Cocciaretto (n.117) Leggi su federtennis (Di lunedì 13 giugno 2022) Poche novità di rilievo in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane: Camila si conferma la prima italiana ribadendo il "best ranking" (n.26): subito dietro c'è Trevisan che perde una posizione rispetto a sette giorni fa (n.28) ma resta in zona primato personale. Fa un altro passo avanti(n.71) che sigla un nuovo "best" mentre scivola indietro di altre dieci posizioni Paolini (n.72). Stabile Cocciaretto (n.117)

Pubblicità

federtennis : ?? Ranking #WTA: Giorgi ancora in testa alla classifica delle italiane (26). Perde una posizione Trevisan (28) e nuo… - livetennisit : Classifica WTA Italiane: Perde 10 posti Jasmine Paolini - max_blue : @_ThousandN @_ElPrincipe22 Spero che le teste di serie le decidano alla vecchia maniera, cioè fregandosene della cl… - NapoliFCNews : I tennisti reclamano i punti in classifica per Wimbledon, e il torneo vuole fare causa a Atp e Wta #SSCN… - chifocuranni : E se gli dicono di avere un piano b si incazza pure la Giorgi merita la classifica che ha in questa misera wta #giorgi -