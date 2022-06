Chiellini al Los Angeles | UFFICIALE | c’è il suo annuncio – VIDEO

Pubblicità

UFFICIALE: Giorgione Chiellini è un nuovo calciatore dei Los Angeles FC, come riportato da FabrizioRomano. Giorgio Chiellini vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore del Los Angeles FC. LAFC, ufficiale l'ingaggio di chiellini. OFFICIEL ! Giorgio Chiellini signe au Los Angeles FC ! UFFICIALE: Giorgio Chiellini è un nuovo giocatore del Los Angeles FC.

Attualmente ilAngeles è al comando della classifica della 'regular season', con 29 punti in 14 partite epotrebbe esordire nella sua nuova squadra nella stracittadina contro il LA ...Ore 11:32 -si prepara all'America Non c'è ancora l'ufficialità ma è tutto fatto per GiorgioaiAngeles FC . Se il club, con una gift, non lascia dubbi sullo sbarco nella MLS ...Ufficiale infine Chiellini ai Los Angeles FC. «Giorgio Chiellini è uno di noi, fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la ...La Major League americana chiama Giorgio Chiellini che tra le numerose offerte ricevute ha scelto quella dei Los Angeles Football Club ...