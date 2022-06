Bonolis non mi ha mai cercato | lo sfogo del concorrente di Ciao Darwin rimasto invalido

Pubblicità

oggisettimanale : Gabriele #Marchetti è diventato tetraplegico tre anni fa, mentre partecipava a #CiaoDarwin. Oggi racconta: 'Paolo… - infoitinterno : Ciao Darwin, concorrente paralizzato dopo incidente sui rulli. Bonolis non mi ha mai cercato - FQMagazineit : Ciao Darwin, Gabriele Marchetti rompe il silenzio dopo l’incidente in cui è rimasto paralizzato: “Bonolis? Non mi h… - quotidianodirg : Roma – #GabrieleMarchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’incidente a ‘#CiaoDarwin’ che lo ha reso tetraplegic… -

Adesso per me è finito tutto', ha detto al Corriere della sera rivelando ce 'mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato'. Dopo l'incidente ...Queste le sue parole: 'Paolomi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato' . Solo alcuni della produzione all'inizio si sono messi a ...Gabriele Marchetti da 3 anni soffre di una tetraparesi a causa di un incidente occorso durante la prova del genodrome di Ciao Darwin ...Roma – Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’incidente a ‘Ciao Darwin’ che lo ha reso tetraplegico, racconta dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ la sua tragedia e come la sua vita ...