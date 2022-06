Bergamo, camionista trovato morto in un parcheggio (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cadavere di un camionista di 45 anni è stato trovato questo pomeriggio in un parcheggio di Treviglio, in provincia di Bergamo. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 14 in via Aldo Moro. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Il cadavere di undi 45 anni è statoquesto pomeriggio in undi Treviglio, in provincia di. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 14 in via Aldo Moro. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

