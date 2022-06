Atp Halle 2022 | il montepremi e il prize money

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ile ildell’Atp 500 di, importante evento sull’erba tedesca in programma dal 13 al 19 giugno. Daniil Medvedev guida il seeding del main draw, con Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime a seguirlo come rilevanza nel circuito maggiore; attenzione inoltre all’outsider Hubert Hurkacz, mai da sottovalutare sul veloce e con un ottimo rapporto con il verde per caratteristiche. Medvedev deve farsi notare sull’erba dopo prestazioni particolarmente altalenanti su questa superficie: il probabile futuro numero uno ha tutto da dimostrare in queste condizioni di gioco e questo può certamente stimolarlo. Iltotale del torneo dicorrisponde a 2 milioni 234mila e 520 euro; dei quali 399mila e 170 ...

Ha dato forfait ad, si presume per il problema riscontrato al ginocchio durante il Roland ... Sono in corsa per le NittoFinals, ma nella categoria del doppio , altri due italiani. Si tratta ...Negli ultimi tre anni, Berrettini sull'erba ha perso solo tre partite: la semifinale dinel 2019, la sua prima in un500, contro David Goffin; l'ottavo a Wimbledon di quell'anno (il suo ...Non risparmia sorprese neanche la giornata inaugurale dell'ATP 500 di Halle: Pablo Carreno Busta elimina l'astro nascente Holger Rune, Andrey Rublev crolla sotto i colpi di Nikoloz Basilashvili ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Restate con noi in attesa dell’inizio del primo confronto tra il tennista azzurro e il kazako. 15.25 Alejandro Davidovich Fokina batte il connazionale s ...