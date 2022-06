Armenia-Scozia: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di lunedì 13 giugno 2022) Martedì 14 giugno sera Armenia e Scozia si affrontano nella UEFA Nations League con le due nazioni che occupano le ultime posizioni nel Gruppo 1 della Lega B. Tuttavia, questo non racconta l’intera storia, con le squadre a soli tre punti di distacco dalla capolista Ucraina e a pari punti con la Repubblica d’Irlanda, seconda. Il calcio di inizio di Armenia-Scozia è previsto alle 18 Prepartita Armenia-Scozia: a che punto sono le due squadre? Quando la Scozia ha conquistato la vittoria nell’incontro inverso contro l’Armenia la scorsa settimana, sembrava che la squadra di Steve Clarke fosse tornata in pista dopo la mancata qualificazione per la Coppa del Mondo. Tuttavia, l’esercito tartan è stato ben battuto dalla Repubblica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 giugno 2022) Martedì 14 giugno serasi affrontano nella UEFA Nations League con le due nazioni che occupano le ultime posizioni nel Gruppo 1 della Lega B. Tuttavia, questo non racconta l’intera storia, con le squadre a soli tre punti di distacco dalla capolista Ucraina e a pari punti con la Repubblica d’Irlanda, seconda. Il calcio di inizio diè previsto alle 18 Prepartita: a che punto sono le due squadre? Quando laha conquistato la vittoria nell’incontro inverso contro l’la scorsa settimana, sembrava che ladi Steve Clarke fosse tornata in pista dopo la mancata qualificazione per la Coppa del Mondo. Tuttavia, l’esercito tartan è stato ben battuto dalla Repubblica ...

