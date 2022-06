Amministrative 2022, iniziato lo spoglio: 971 Comuni al voto, tra cui 22 capoluoghi di Provincia e 4 di Regione (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono iniziate alle 14 le operazioni di scrutinio dei voti nei 971 Comuni chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali, dei quali 142 con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori. Gli eventuali ballottaggi (per i soli Comuni superiori) sono in programma il prossimo 26 giugno. Sono chiamati al voto 22 capoluoghi di Provincia e 4 di Regione (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano). Dei capoluoghi di Provincia al voto, 4 sono commissariati: Barletta e Taranto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono iniziate alle 14 le operazioni di scrutinio dei voti nei 971chiamati alper il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali, dei quali 142 con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori. Gli eventuali ballottaggi (per i solisuperiori) sono in programma il prossimo 26 giugno. Sono chiamati al22die 4 di(Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano). Deidial, 4 sono commissariati: Barletta e Taranto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COMUNALI | Con i dati di 498 comuni su 818, l'affluenza alle urne alla chiusura dei seggi per le elezioni amministr… - AlbertoBagnai : Invece di Wiki leggi il giornale: - RaiNews : Quasi un terzo dei presidenti designati nei 600 #seggi per le amministrative non si è presentato #referendum - MarcusGuion : RT @AntoFerrari1970: Bravi!...Complimenti!...Non recandovi alle urne avete fatto fallire i #referendum sulla giustizia...non vi meritate la… - tempoweb : #Amministrative2022, è l'ora dei verdetti. Segui lo #spoglio in tempo reale DIRETTA #13giugno #Viminale #elezioni… -