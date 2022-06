Amici 22, Michele Bravi nuovo professore di canto? Il rumor (Di lunedì 13 giugno 2022) Michele Bravi professore ad Amici 22? Anche se manca ancora qualche tempo all’inizio di Amici 22 in TV, i casting si apriranno tra non molto tempo. Gli addetti ai lavori, infatti, si stanno preparando per giudicare tantissimi altri ragazzi e ragazze che arriveranno da tutte le parti d’Italia per avere l’occasione della loro vita. Al L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022)ad22? Anche se manca ancora qualche tempo all’inizio di22 in TV, i casting si apriranno tra non molto tempo. Gli addetti ai lavori, infatti, si stanno preparando per giudicare tantissimi altri ragazzi e ragazze che arriveranno da tutte le parti d’Italia per avere l’occasione della loro vita. Al L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

illflytothemoon : Ma vi pare che adesso Michele Bravi potrebbe andare a fare il giudice ad amici e mi tocca seguire pure quello solo… - Novella_2000 : Anna Pettinelli via da Amici? Al suo posto un famosissimo giovane cantante - Anne07466324 : la mia testa in questo momento: michele casting amici notizia banco maria professore allievi aaaaaaaaaaaaa aiutatemi - _elav__ : RT @nenexgiusy: michele ad amici ci regalerebbe sicuro molti asfaltamenti di classe - giulianabianco4 : @nomefunny Sarebbe stupendo guarderei amici soli per Michele bravi #michelebravi #Amici21 -