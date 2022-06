Alba Parietti furto in casa a Milano: ecco cosa hanno rubato e la rabbia della conduttrice: «Mi hanno preso i pezzi più importanti» (Di lunedì 13 giugno 2022) Duro colpo per Alba Parietti: la conduttrice ha subìto un furto nella sua casa di Milano. A dare l’annuncio di questo triste evento ci ha pensato la conduttrice stessa, ma cosa ha detto? Leggi anche: Ornella Muti nonna per la quarta volta: nato il nipotino, ma chi sono i genitori del bambino? ecco tutto su... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 giugno 2022) Duro colpo per: laha subìto unnella suadi. A dare l’annuncio di questo triste evento ci ha pensato lastessa, maha detto? Leggi anche: Ornella Muti nonna per la quarta volta: nato il nipotino, ma chi sono i genitori del bambino?tutto su...

Pubblicità

LuciaTassan : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… - Marilenapas : RT @fanpage: Alba Parietti vittima di furto nella sua casa a Milano racconta della rabbia che prova ora: i ladri hanno portato via abiti di… - Frankf1842 : RT @fanpage: Alba Parietti vittima di furto nella sua casa a Milano racconta della rabbia che prova ora: i ladri hanno portato via abiti di… - Rossifakee : @MaggieEllsworth pure te come Alba Parietti la TV in bagno - infoitcultura : Alba Parietti, ladri in casa: «Mi hanno rubato abiti pregiatissimi e pezzi irripetibili» -