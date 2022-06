Al via l’edizione estiva di “Tempo di ridere”, la rassegna di comicità della Solot (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giovedì 16 giugno, alle ore 21.00, torna “Tempo di ridere”, la rassegna di comicità promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico e organizzativo di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia e la consulenza artistica di Giovanni Perfetto, che già lo scorso inverno ha raccolto un grande successo di pubblico al Mulino Pacifico. l’edizione estiva della rassegna, vedrà in cartellone tre divertentissimi appuntamenti a partire dal 16 giugno e fino al 21 luglio, che si svolgeranno nel bellissimo giardino antistante la struttura. Si comincia giovedì 16 giugno, alle ore 21.00, con Carmine Faraco in “CABAROCK”, un vero e proprio laboratorio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022)di lettura: 3 minutiBenevento – Giovedì 16 giugno, alle ore 21.00, torna “di”, ladipromossa dallaCompagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico e organizzativo di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia e la consulenza artistica di Giovanni Perfetto, che già lo scorso inverno ha raccolto un grande successo di pubblico al Mulino Pacifico., vedrà in cartellone tre divertentissimi appuntamenti a partire dal 16 giugno e fino al 21 luglio, che si svolgeranno nel bellissimo giardino antistante la struttura. Si comincia giovedì 16 giugno, alle ore 21.00, con Carmine Faraco in “CABAROCK”, un vero e proprio laboratorio ...

Pubblicità

team_world : Al via la nuova edizione del #SummertimeBall2022 in scena al Wembley Stadium di Londra?? Sul palco del #CapitalSTB… - PantheonVerona : Domani 14 giugno sarà inaugurata la prima edizione di “Veronetta contemporanea estate”, un’iniziativa organizzata d… - Webuild_Group : 'Non graffiare la superficie, scava più a fondo' Francesco #Giavazzi ricorda #AlbretoGiovannini. Al via l'evento… - InstitutILIADE : ???? Le incursioni di Motodysseus dell’Istituto Iliade hanno lo scopo di scoprire l'Europa 'carnalmente'. Recensione… - DanieleRiosa : RT @ADVISOR_ONLINE: Tutto pronto per la seconda edizione del Megatrend Forum organizzato da ADVISOR. L’#appuntamento è fissato per il 16 gi… -