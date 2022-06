Pubblicità

"+82% in soli 5 mesi". I dati choc sui clandestini in Ue: è allerta per i Balcani Nei primi cinque mesi del 2022, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono cresciuti dell'82% rispetto allo scorso anno. Triplicati gli accessi dalla zona balcanica. I dati forniti da Frontex ...Sarà il direttore Daniel Harding a chiudere il 16 giugno la stagione sinfonica di Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il maestro inglese sarà alle 19. (ANSA) ...