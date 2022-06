Vagamonti, il cammino solidale di Gianluca, Andrea e la cagnolina Tosca arriva a Prato (Di domenica 12 giugno 2022) Calorosa accoglienza in piazza del Comune per i protagonisti di Vagamonti Italia 100 giù per su', 2000 km a piedi da sud a nord in 100 giorni per sensibilizzare su malattie autoimmuni, di cui Gianluca ... Leggi su lanazione (Di domenica 12 giugno 2022) Calorosa accoglienza in piazza del Comune per i protagonisti diItalia 100 giù per su', 2000 km a piedi da sud a nord in 100 giorni per sensibilizzare su malattie autoimmuni, di cui...

Pubblicità

venti4ore : Vagamonti, il cammino solidale di Gianluca, Andrea e la cagnolina Tosca arriva a Prato - MattBiff : RT @CorriereToscano: #Vagamonti Duemila chilometri in cento giorni in cammino da #Lampedusa a #Prato con la #cagnolina #Tosca @comunepo @… - CorriereToscano : #Vagamonti Duemila chilometri in cento giorni in cammino da #Lampedusa a #Prato con la #cagnolina #Tosca… -