"Una terapia più dura": ecco cosa accadrà all'Italia tra poche settimane, un incubo (Di domenica 12 giugno 2022) In Europa è il momento dei falchi. Sono i banchieri e gli economisti che accusano Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, di essersi mossa troppo tardi, di non aver capito in tempo che i prezzi stavano andando fuori controllo. E che dunque ora, come racconta il Financial Times, chiedono un irrigidimento della politica monetaria più forte di quello appena annunciato dalla Bce. Ovvero un giro di vite sull'esempio della Federal Reserve statunitense, intenta a ritoccare i tassi all'insù di mezzo punto per volta, e non di 25 centesimi come è nei piani della Lagarde. Le vittime designate sono i Paesi dell'area euro col debito pubblico più alto: la Grecia (193% del Pil) e l'Italia (150%). Con la differenza che il debito Italiano, in valore assoluto, è 7,5 volte quello greco, e dunque preoccupa assai di più. Abbiamo un problema, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) In Europa è il momento dei falchi. Sono i banchieri e gli economisti che accusano Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, di essersi mossa troppo tardi, di non aver capito in tempo che i prezzi stavano andando fuori controllo. E che dunque ora, come racconta il Financial Times, chiedono un irrigidimento della politica monetaria più forte di quello appena annunciato dalla Bce. Ovvero un giro di vite sull'esempio della Federal Reserve statunitense, intenta a ritoccare i tassi all'insù di mezzo punto per volta, e non di 25 centesimi come è nei piani della Lagarde. Le vittime designate sono i Paesi dell'area euro col debito pubblico più alto: la Grecia (193% del Pil) e l'(150%). Con la differenza che il debitono, in valore assoluto, è 7,5 volte quello greco, e dunque preoccupa assai di più. Abbiamo un problema, ...

