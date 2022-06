Ultime Notizie – Olimpia Milano-Virtus Bologna 94-82 | finale scudetto 2-1

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 giugno 2022) L'batte laper 94-82 in gara 3 dellae ora conduce 2-1 nelle LBA Finals di basket.sfrutta la strepitosa serata di Nicolò Melli (22 punti) e l'ottima prestazione di Shavon Shields (19). L'scappa nel primo quarto (+12) ma subisce il ritorno dellache mette anche la testa avanti in un match equilibrato.piazza il break decisivo in avvio di quarto periodo, scappando nuovamente fino al94-82., non impeccabile in difesa, va al tappeto nonostante i 18 punti di Daniel Hackett e i 14 a testa di Milos Teodosic e Marco Belinelli. Gara 4 si gioca martedì 14 giugno sempre al Forum di Assago.