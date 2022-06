Tragico incidente nella notte | morto un giovane di 21 anni Feriti altri tre ragazzi | uno è grave

(Di domenica 12 giugno 2022) CAMERINO - Sangue sulle strade delle Marche, in unpoco prima delle 4 a Camerino ha perso la vita undi 21. Nell'auto su cui viaggiava c'eranotre: uno è ...

Pubblicità

CronacheMc : L'INCIDENTE sulla strada provinciale 22 tra Ponti e Torrone. Trasportato a torrette un altro ragazzo, quasi illesi… - infoitinterno : Sei manager uccisi nel tragico incidente. Choc per Corrado, il pilota con la passione del volo - Luccaindiretta - infoitinterno : Tragico incidente nella notte, morto un altro motociclista nel Veronese - ContropiedeA : Il 24enne è deceduto insieme ad un amico: la notizia è stata comunicata ufficialmente dalla federazione locale. - Balikitaly : RT @TC_Milano: Esprimiamo le nostre condoglianze ai nostri cittadini che hanno perso la vita a seguito del tragico incidente in elicottero… -

CAMERINO - Sangue sulle strade delle Marche, in unpoco prima delle 4 a Camerino ha perso la vita un giovane di 21 anni. Nell'auto su cui viaggiava c'erano altri tre ragazzi: uno è stato portato all'ospedale di Torrette in gravi ...Quale sia stata la dinamica dell', come detto, è materia dei militari del Nucleo operativo ... purtroppo, è che i sogni di una famiglia sono svaniti nel modo più. Hassane El Harrati ...Une delle due auto, alimentata a Gpl, ha preso fuoco nell'impatto. Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ...CAMERINO - Tragico incidente poco prima delle 4 a Camerino. Un giovane di 21 anni ha perso la vita. Nell'auto c'erano altri tre ragazzi: uno è stato portato all'ospedale ...