Traffico Roma del 12-06-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 12 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione prime ore di domenica con pochi spostamenti sulla rete viaria della capitale da segnalare per un incidente in via Cristoforo Colombo che ha costretto a chiudere le corsie centrali da via in direzione dell’EUR età via Georgofili andando verso il centro prudenza poi anche per altri incidenti segnalati in via Casilina altezza di Torre Spaccata in via Nomentana all’incrocio con via del Casale di San Basilio dalle 7:30 era podistica sulle strade di Casal Monastero con partenza da via Ratto delle Sabine fino alle 11 la linea 404 diretta d’argentella sarà limitata a Belmonte in Sabina questa sera secondo appuntamento con Vasco Rossi al Circo Massimo già deviato e 9 linee bus altre otto saranno dei a te dalle 14 quando chiuderanno ala te strade nell’area del Circo Massimo e poi dalle 21 chiusa la stazione ...