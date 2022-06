Tennis, Berrettini batte Murray e trionfa a Stoccarda (Di domenica 12 giugno 2022) Il finalista di Wimbledon 2021, non giocava un match dal 16 marzo scorso, quando fu sconfitto negli ottavi di Indian Wells dal serbo Kecmanovic Leggi su itasportpress (Di domenica 12 giugno 2022) Il finalista di Wimbledon 2021, non giocava un match dal 16 marzo scorso, quando fu sconfitto negli ottavi di Indian Wells dal serbo Kecmanovic

Pubblicità

SuperTennisTv : ???? MATTEOOO ?? 2ª finale a Stoccarda 9ª finale in carriera 4ª finale sull’erba, 1º italiano a raggiungere questo… - LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - SuperTennisTv : 'Per un momento ho pensato che non sarei stato in grado di giocare questo torneo. Ora sono qui con il trofeo in man… - D_Modlinski : Berrettini&Murray #BOSSOPEN #ATPTour #ATP #tennis #ATP250 - francesco_c_69 : RT @TheSinnersDrea1: Mi perdonerà il mio Sinner, che un giorno cambierà la storia. Ma li vogliamo sottolineare i meriti storici della scuo… -