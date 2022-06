Taylor Swift rivela: "Mi piacerebbe girare un film" (Di domenica 12 giugno 2022) La cantante Taylor Swift ha parlato della sua esperienza in veste di regista durante il Tribeca film Festival, svelando che le piacerebbe realizzare un lungometraggio. Taylor Swift è stata ospite del Tribeca film Festival e ha svelato, in occasione di una conversazione con Mike Mills, che sarebbe felice di essere regista di un lungometraggio. La star della musica ha inoltre regalato ai fan presenti un'esibizione live del brano All Too Well, nella sua versione estesa da dieci minuti. Durante la conversazione tra Taylor Swift e Mike Mills, la cantautrice ha spiegato di aver imparato molto del lavoro dietro la macchina da presa da Lana Wilson, regista di Miss Americana, e dalle persone con cui ha lavorato: "Sono stata davvero fortunata ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022) La cantanteha parlato della sua esperienza in veste di regista durante il TribecaFestival, svelando che lerealizzare un lungometraggio.è stata ospite del TribecaFestival e ha svelato, in occasione di una conversazione con Mike Mills, che sarebbe felice di essere regista di un lungometraggio. La star della musica ha inoltre regalato ai fan presenti un'esibizione live del brano All Too Well, nella sua versione estesa da dieci minuti. Durante la conversazione trae Mike Mills, la cantautrice ha spiegato di aver imparato molto del lavoro dietro la macchina da presa da Lana Wilson, regista di Miss Americana, e dalle persone con cui ha lavorato: "Sono stata davvero fortunata ...

