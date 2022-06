Pistocchi e la dura lite con tifosi Juventus | “In Cina sareste nei campi di correzione dal 2006”

Pubblicità

Labaro Viola

Una doppia scelta che in molti hanno ritenuto troppo clemente da un lato e troppodall'altro. ... quella di Casemiro su De Bruyne era sacrosanta #0:0 pic.twitter.com/7wZBGcVCBj- Maurizio...Lotta scudetto, parla MaurizioMaurizio, giornalista, su Teleclubitalia , ha parlato del Napoli. Ecco le sue parole: ' Bergamo è ... al contrario diventerebbe davvero. Sul ... Pistocchi: "Commisso ha ragione sui procuratori, Torreira è forte ma come lui ce ne sono tanti" "Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si perde fa la differenza.L’Italia questa sera è stata presa a pallate dall’Argentina e ...