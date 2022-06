Pubblicità

Agenzia ANSA

La polizia antidroga del' ha sequestrato 2,2 tonnellate di cocaina che doveva essere spedita via mare nei Paesi Bassi. La droga e' stata trovata occultata, era stata nascosta in delle lattine di asparagi. La polizia ha ...E volete che la 'ndrangheta non abbia capito dove tira il vento Finora nel porto di Gioia Tauro sono state50 milioni di dosi di fentanil che a 20 dollari l'una fanno circa 90 milioni di ... Peru', sequestrate due tonnellate di cocaina: nascosta in lattine di asparagi - Mondo La polizia antidroga del Peru' ha sequestrato 2,2 tonnellate di cocaina che doveva essere spedita via mare nei Paesi Bassi. La droga e' stata trovata occultata, era stata nascosta in delle lattine ...