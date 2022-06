Musetti-Bublik, ATP Queen’s 2022: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 12 giugno 2022) A Londra, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo ATP 500 del Queen’s Club di tennis domani, lunedì 13 giugno, si disputeranno i primi sei incontri del primo turno del tabellone principale di singolare maschile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Lorenzo Musetti opposto al kazako Alexander Bublik. Sarà possibile seguire il match di Musetti-Bublik in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti ed Alexander Bublik. programma ATP 500 Queen’s 13 GIUGNO Campo 1Dalle ore 13:30 italiane Albert Ramos-Vinolas VS ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) A Londra, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo ATP 500 delClub di tennis domani, lunedì 13 giugno, si disputeranno i primi sei incontri del primo turno del tabellone principale di singolare maschile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Lorenzoopposto al kazako Alexander. Sarà possibile seguire il match diin diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzoed AlexanderATP 50013 GIUGNO Campo 1Dalle ore 13:30 italiane Albert Ramos-Vinolas VS ...

