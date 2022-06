Marilyn Monroe 3.0: l’immortalità di una diva (Di domenica 12 giugno 2022) Marilyn Monroe, la diva hollywoodiana degli anni Sessanta, rivive nel Web 3.0. La potenzialità della tecnologia, applicata ad una storica icona. La realtà virtuale sta per “rianimare” Marilyn Monroe, grazie al CGI (computer-generated imagery). La celebre attrice apparirà su ben otto copertine di CR Fashion Book, che saranno poi rilasciate in una serie di NFT. L’iniziativa è nata dalla mente di Carine Roitfeld, una fashion editor francese, che per il progetto ha immaginato una Marilyn dei nostri giorni. La “Marilyn Monroe 3.0” comparirà in copertina vestita con capi di Balenciaga, Fendi, Saint Laurent, David Koma e Miu Miu. Il Metaverso sta stravolgendo il settore moda come mai prima d’ora e il connubio con la tecnologia sembra essere un’arma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022), lahollywoodiana degli anni Sessanta, rivive nel Web 3.0. La potenzialità della tecnologia, applicata ad una storica icona. La realtà virtuale sta per “rianimare”, grazie al CGI (computer-generated imagery). La celebre attrice apparirà su ben otto copertine di CR Fashion Book, che saranno poi rilasciate in una serie di NFT. L’iniziativa è nata dalla mente di Carine Roitfeld, una fashion editor francese, che per il progetto ha immaginato unadei nostri giorni. La “3.0” comparirà in copertina vestita con capi di Balenciaga, Fendi, Saint Laurent, David Koma e Miu Miu. Il Metaverso sta stravolgendo il settore moda come mai prima d’ora e il connubio con la tecnologia sembra essere un’arma ...

